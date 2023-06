Cultures d’ailleurs / Séance présentée par les élèves du Collège Ampère Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Cultures d'ailleurs / Séance présentée par les élèves du Collège Ampère

Jeudi 15 juin à 18h30 : séance présentée par les collégiens

Tarif unique : 4€

CULTURE D’AILLEURS (1h)

Un programme de 3 courts-métrages composé par la classe de 3ème du Collège Ampère.

Quitter son pays, ses proches, ses habitudes pour aller vers un ailleurs qu’on ne connaît pas. Que partir soit synonyme de perte ou qu’il soit promesse de découvertes, c’est toujours une aventure qui se vit. Voilà de quoi traitent ces trois courts-métrages qu’une classe de 3eme a choisi de vous présenter :

Le Départ de Saïd Hamich Benlarbi (France, 2020)

Pieds Verts de Elsa Duhamel (France, 2012)

Le Départ de Saïd Hamich Benlarbi (France, 2020)

Pieds Verts de Elsa Duhamel (France, 2012)

Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois (France, 2009)

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T19:30:00+02:00

Catégories d'Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône

Lieu Cinémas Le Méjan Actes Sud
Adresse 23, place Nina Berberova, 13200 Arles
Ville Arles

