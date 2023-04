Festival du dessin : Rencontre avec le réalisateur Frédéric Pajak Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Festival du dessin : Rencontre avec le réalisateur Frédéric Pajak Cinémas Le Méjan Actes Sud, 30 avril 2023, Arles. Festival du dessin : Rencontre avec le réalisateur Frédéric Pajak Dimanche 30 avril, 14h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud Tarifs habituels du Cinéma Dessinateur de presse génial, le Suisse Philippe Becquelin, dit Mix & Remix, est décédé le 19 décembre 2016. Son œuvre fut d’une acuité et d’une force inégalée. Il a dessiné pour plusieurs journaux, dont L’Hebdo et l’émission de télévision Infrarouge.

DIMANCHE 30 AVRIL à 14H : Rencontre avec le réalisateur Frédéric Pajak

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles
Arles 13200 Centre-Ville
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

04 90 99 53 52
http://www.cinemas-actes-sud.fr

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T16:15:00+02:00

