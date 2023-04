Festival du dessin : Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Cinémas Le Méjan Actes Sud, 29 avril 2023, Arles.

Festival du dessin : Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Samedi 29 avril, 14h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud Tarifs habituels du Cinéma

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours.

Cristal du long métrage Annecy 2022

Animation à partir de 8 ans.

SAMEDI 29 AVRIL à 14h : Rencontre exceptionnelle avec Anne Goscinny et Aymar du Chatenet.

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:15:00+02:00

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:15:00+02:00

festival du dessin projection et rencontre