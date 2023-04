Festival du dessin : Tomi Ungerer, l’esprit frappeur Cinémas Le Méjan Actes Sud, 28 avril 2023, Arles.

Tomi Ungerer – l’esprit frappeur de Brad Bernstein

Illustrateur de presse, de livres pour enfants, de publicités commerciales et de posters militants, en tout domaine l’inventivité foisonnante de Tomi Ungerer s’est imposée. De l’Alsace nazifiée à l’Europe réconciliée, du Paris existentialiste au New York beatnik et de la Nouvelle-Ecosse aride et désolée au retour à Strasbourg, berceau de son enfance, le parcours de ce créateur de génie, tour à tour tendre et provocant, n’a cessé de dessiner des espaces de liberté, embrassant les questionnements et l’absurdité du XXème siècle pour mieux les dénoncer.

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

