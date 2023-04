Avant-première du film « Nos cérémonies » et rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Avant-première du film « Nos cérémonies » et rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan Actes Sud, 24 avril 2023, Arles. Avant-première du film « Nos cérémonies » et rencontre avec le réalisateur Lundi 24 avril, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Tarifs habituels du cinéma « Deux frères, Tony et Noé, unis par un profond secret, voient leur relation s’affaiblir face aux tourments de l’adolescence. Entrainé par une nouvelle tragique, le retour sur les terres de leur enfance confronte la légèreté de l’été au poids de leur mystérieux lien. Le grain particulier des couleurs et l’histoire d’un amour torturé ont su faire vibrer les Ambassadeurs.«

Film coup de cœur des Ambassadeurs

LUNDI 24 AVRIL À 20H30 : Avant-première en présence du réalisateur Simon Rieth, présentée par les Ambassadeurs du Méjan. Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T20:30:00+02:00 – 2023-04-24T23:00:00+02:00

2023-04-24T20:30:00+02:00 – 2023-04-24T23:00:00+02:00 projection / rencontre échange avec le réalisateur

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Cinémas Le Méjan Actes Sud Adresse 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles

Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Avant-première du film « Nos cérémonies » et rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan Actes Sud 2023-04-24 was last modified: by Avant-première du film « Nos cérémonies » et rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan Actes Sud Cinémas Le Méjan Actes Sud 24 avril 2023 Arles Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles

Arles Bouches-du-Rhône