Projection et rencontre proposée par le CIDFF Pays d'Arles avec les militants Arlésiens du MLAC, dans le cadre des 50 ans du MLAC.

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr ANNIE COLÈRE (2h)

De Blandine Lenoir

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair.

France – 2022

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

VENDREDI 17 MARS à 18h25 : Projection suivie d’une rencontre avec des militant-e-s du MLAC Arles qui ont, en 1973 et 1974, participé à ce mouvement émancipateur pour le droit à l’avortement et à la contraception. Le débat aura lieu à l’issue de la projection à la Galerie des Docks. Soirée proposée par le CIDFF Pays d’Arles

