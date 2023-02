“Riposte Féministe” avec la Ligue des Droits de l’homme antenne d’Arles et Femmes Solidaires Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: Arles

“Riposte Féministe” avec la Ligue des Droits de l’homme antenne d’Arles et Femmes Solidaires Cinémas Le Méjan Actes Sud, 10 mars 2023, Arles. “Riposte Féministe” avec la Ligue des Droits de l’homme antenne d’Arles et Femmes Solidaires Vendredi 10 mars, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud

Projection et rencontre avec la Ligue des Droits de l’homme antenne d’Arles et Femmes Solidaires Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr RIPOSTE FÉMINISTE (1h27)

De Marie Perennès et Simon Depardon

France – 2023

Documentaire

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies.

Une photographie du féminisme du début des années 2020.

Vendredi 10 mars à 20h30 : Rencontre avec la Ligue des Droits de l’homme antenne d’Arles et Femmes solidaires.

