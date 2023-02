Avant-Première et rencontre avec la réalisatrice Jeanne Herry, les comédiens Élodie Bouchez et Dali Benssalah Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Avant-Première et rencontre avec la réalisatrice Jeanne Herry, les comédiens Élodie Bouchez et Dali Benssalah Cinémas Le Méjan Actes Sud, 9 mars 2023, Arles. Avant-Première et rencontre avec la réalisatrice Jeanne Herry, les comédiens Élodie Bouchez et Dali Benssalah Jeudi 9 mars, 18h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud

Tarifs habituels du cinéma

Avant-première et rencontre réalisateur handicap auditif;handicap moteur hi;mi Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES (1h30)

De Jeanne Herry

Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leila Bekhti

France -2023

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer entre eux dans des dispositifs sécurisés. Nassim, auteur de homejacking, comme Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent l’un et l’autre dans une mesure de Justice Restaurative. Autour d’eux : d’autres victimes, d’autres auteurs et des encadrants composés de professionnels et de bénévoles. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée.

JEUDI 9 MARS à 18h30: avant-première et rencontre avec l’équipe du film. la réalisatrice Jeanne Herry, les comédiens Elodie Bouchez et Dali Bensasalah.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T18:30:00+01:00

2023-03-09T21:00:00+01:00

