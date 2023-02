Avant-Première du film “Empire of Light” de Sam Mendes Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: Arles

Avant-Première du film "Empire of Light" de Sam Mendes
Dimanche 26 février, 18h15
Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Tarifs habituels du cinéma

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr EMPIRE OF LIGHT (1h59)

De Sam Mendes

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Grande-Bretagne – 2023 – VOSTFR

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe.

Avant-Première dimanche 26 Février à 18h15

