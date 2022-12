L’école est à nous Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

L'école est à nous Mardi 24 janvier 2023, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles

Tarifs habituels du cinéma

Projection et rencontre avec Jean Rakovitch
Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

Mardi 24 janvier à 20h30: rencontre avec Jean Rakovitch, directeur de l’Ecole du domaine du Possible. En partenariat avec le Festival LearningPlanet

