Babylon / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Babylon / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud, 17 janvier 2023, Arles. Babylon / Avant-première Mardi 17 janvier 2023, 20h10 Cinémas Le Méjan Actes Sud

tarifs habituels du cinéma

Projection en avant-première handicap moteur;handicap auditif mi;hi Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. Par le réalisateur de La La Land.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:10:00+01:00

2023-01-17T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Cinémas Le Méjan Actes Sud Adresse 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Departement Bouches-du-Rhône

Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Babylon / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud 2023-01-17 was last modified: by Babylon / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Cinémas Le Méjan Actes Sud 17 janvier 2023 Arles Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles

Arles Bouches-du-Rhône