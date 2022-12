Le secret des Perlims / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Le secret des Perlims / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud, 14 janvier 2023, Arles. Le secret des Perlims / Avant-première Samedi 14 janvier 2023, 16h10 Cinémas Le Méjan Actes Sud

Projection en avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr Animation à partir de 6 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Par le réalisateur du film « Le Garçon et le Monde »

