« Thelma et Louise » de Ridley Scott (1991) Cinémas Le Méjan Actes Sud, 1 décembre 2022, Arles. « Thelma et Louise » de Ridley Scott (1991) Jeudi 1 décembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud

Tarifs habituels du Cinéma Le Méjan

Ciné-fil : projection d’un film qui a marqué le cinéma. Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr Dans le cadre d’un partenariat entre le Méjan et la médiathèque d’Arles, un ou deux jeudis par mois, projection d’un film à revoir ou à enfin découvrir.

Ponctuellement, ces soirées sont enrichies d’une rencontre avec un auteur, un réalisateur. Ce jeudi 1er décembre 2022, projection du film « Thelma et Louise », de Ridley Scott, sorti en 1991. Chaque vendredi suivant un Ciné-fil, le film est proposé à 14h une seconde fois.

2022-12-01T20:30:00+01:00

2022-12-01T22:30:00+01:00

