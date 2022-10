Mon pays imaginaire Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Mon pays imaginaire Cinémas Le Méjan Actes Sud, 10 novembre 2022, Arles. Mon pays imaginaire Jeudi 10 novembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud

Tarifs habituels du cinéma

Projection – Rencontre handicap moteur mi Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr « Mon Pays imaginaire » de Patricio Guzman est un film documentaire qui parle de la révolte et de l’explosion sociale qui ont embrasé le Chili entre 2019 et 2021, en présence de Julien Joly, docteur en études cinématographiques et en Histoire contemporaine.

JEUDI 10 NOV à 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-10T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Cinémas Le Méjan Actes Sud Adresse 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Departement Bouches-du-Rhône

Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Mon pays imaginaire Cinémas Le Méjan Actes Sud 2022-11-10 was last modified: by Mon pays imaginaire Cinémas Le Méjan Actes Sud Cinémas Le Méjan Actes Sud 10 novembre 2022 Arles Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles

Arles Bouches-du-Rhône