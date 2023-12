Projection spéciale – Palmarès FILMAR 2023 | Prix du public – FOCUS SUD Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève Projection spéciale – Palmarès FILMAR 2023 | Prix du public – FOCUS SUD Cinémas du Grütli Genève, 17 décembre 2023 19:00, Genève. Projection spéciale – Palmarès FILMAR 2023 | Prix du public – FOCUS SUD Dimanche 17 décembre, 20h00 Cinémas du Grütli 15.- / 10.- / 8.- Diógenes Leonardo Barbuy, Pérou, 2022, fiction, 80’, vo st fr

Dans les Andes péruviennes, deux enfants sont élevés dans un isolement total par leur père, un peintre de tablas de Sarhua qui échange ses œuvres contre des vivres. Leur vie se résume à l’attente de celui-ci et des légendes locales qu’il leur conte à la tombée de la nuit. Lorsque ce quotidien est bousculé, ils sont confrontés à leur propre histoire. Leonardo Barbuy signe un long-métrage en noir et blanc d’une maîtrise époustouflante. Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:00
Catégorie d'Évènement: Genève
Lieu
Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève
Genève 1205

