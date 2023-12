Projection spéciale – Palmarès FILMAR 2023 | Prix du Jury des jeunes – OPERA PRIMA Cinémas du Grütli Genève, 17 décembre 2023 17:00, Genève.

Autoerótica

Andrea Hoyos, Pérou, 2021, fiction, 92’, vo st fr/angl

Bruna, 15 ans, vit avec sa mère qui l’élève seule. Elle aime la natation, la musique pop rock, les magazines féminins, traîner avec son amie Débora et coller des posters sur les murs de sa chambre. En pleine puberté, elle découvre son corps, explore sa sexualité et s’inscrit sur un site de rencontre. Elle y entame une relation qui va rapidement la dépasser, la confrontant à son âge et à sa liberté.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:25:00+01:00

@Autoerótica_AndreaHoyos