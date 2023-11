Débat « Comment la ville doit s’adapter au changement climatique ? » Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève Débat « Comment la ville doit s’adapter au changement climatique ? » Cinémas du Grütli Genève, 1 décembre 2023, Genève. Débat « Comment la ville doit s’adapter au changement climatique ? » Vendredi 1 décembre, 18h30 Cinémas du Grütli Gratuit Cet événement est organisé dans le cadre de la 7e édition du Festival International du Film sur les Glaciers (FIFG) à la Maison des Arts du Grütli du 1er au 3 décembre 2023 Tout le programme : https://fifg.ch Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« link »: « https://fifg.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

crédit photo : ©Pixabay

Cinémas du Grütli
Adresse: Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève
Ville: Genève

