FILMAR 25e édition – Tótem Cinémas du Grütli Genève, 26 novembre 2023

Tótem

Lila Avilés, Mexique/Danemark/France, 2023, fiction, 95’, vo st fr/all

Berlinale 2023 – Prix œcuménique

Nominé pour représenter le Mexique aux Oscars 2024

Sol, 7 ans, passe la journée chez son grand-père où l’on prépare une fête d’anniversaire pour son père qui est très malade. Au fil du jour, une atmosphère étrange et chaotique s’installe dans la maison, mélange de stress, de rires et de douceur, révélant à la fois la force et la fragilité des liens familiaux. Un film plein d’amour sur la préparation et la célébration de la vie… comme de la mort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:35:00+01:00

©Lila Avilés, 2023