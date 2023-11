FILMARcito 25e édition – Semaine du Climat | Koati Cinémas du Grütli Genève, 25 novembre 2023, Genève.

FILMARcito 25e édition – Semaine du Climat | Koati Samedi 25 novembre, 11h15 Cinémas du Grütli

Koati

Rodrigo Pérez-Castro, long-métrage, dès 4 ans, Mexique/États-Unis, 2021, animation, 92’, vf

Au cœur de la forêt amazonienne vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Lorsqu’une catastrophe naturelle menace soudain sa communauté, il doit s’armer de courage pour sauver son foyer. Pako, la grenouille hyperactive, et Xachi, le papillon monarque, le rejoignent dans sa mission. Un long-métrage qui invite les cinéphiles en herbe à se questionner sur la justice, l’entraide et la protection de la nature.

Dans le cadre de la Semaine du climat (22.11-03.12) organisée par la Ville de Genève – Service Agenda 21

Infos : https://evenements.geneve.ch/semaine-climat/

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:15:00+01:00 – 2023-11-25T12:40:00+01:00

©Koati