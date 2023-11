FILMAR 25e édition – La Bonga Cinémas du Grütli Genève, 24 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – La Bonga Vendredi 24 novembre, 21h15 Cinémas du Grütli

La Bonga

Sebastián Pinzón Silva et Canela Reyes, Colombie/États-Unis, 2023, doc, 77’, vo st fr

En 2001, menacée par des paramilitaires, la communauté marronne de La Bonga doit fuir son village. 20 ans plus tard, ses membres entament un voyage symbolique à travers la jungle caribéenne pour organiser une fête et redonner vie à leur ancien foyer, le temps d’une nuit. La caméra capte leurs récits, souvenirs et espoirs, dévoilant la puissance de l’action collective. Marcher, rentrer, commémorer, c’est aussi lutter et résister.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:15:00+01:00 – 2023-11-24T22:45:00+01:00

© Sebastián Pinzón Silva et Canela Reyes