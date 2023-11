FILMAR 25e édition – Levante Cinémas du Grütli Genève, 24 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Levante 24 – 26 novembre Cinémas du Grütli

Levante

Lillah Halla, Brésil/Uruguay/France, 2023, fiction, 99’, vo st fr

Cannes 2023 – Prix FIPRESCI

Sofia, jeune joueuse de volleyball prometteuse, apprend une grossesse non désirée la veille d’un tournoi décisif. Décidée à avorter, elle part à la recherche d’une clinique clandestine et devient la cible d’un groupe fondamentaliste déterminé à l’arrêter à tout prix. Sa vie bascule dans une vague de violences et de persécutions, mais son équipe, composée de membres queer, constituera un cocon de force sur lequel s’appuyer.

Séance du 24.11 en présence de la réalisatrice et de l’association Geneva Bad’Ass

Séance du 25.11 en présence de la réalisatrice

Parrainé par la Mission du Brésil auprès de l’ONU à Genève

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:09:00+01:00

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:40:00+01:00

©Lillah Halla, 2023