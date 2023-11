FILMAR 25e édition – Anhell69 Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Anhell69 Cinémas du Grütli Genève, 23 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Anhell69 23 et 26 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- Anhell69 Theo Montoya, Colombie/Allemagne/France/Roumanie, 2022, doc, 75’, vo st fr

La Havane 2022 – Prix Feisal

Mostra 2022 – Prix Mario Serandrei, Prix Verona Film Club et Mention spéciale du jury

La Havane 2022 – Prix Feisal

Mostra 2022 – Prix Mario Serandrei, Prix Verona Film Club et Mention spéciale du jury

Un corbillard sillonne les rues de Medellin, tandis que le réalisateur relate la naissance de son attrait pour le cinéma, essieu de libertés dans une ville annihilant ses jeunes générations. Sa voix se mêle à celles de ses ami·e·x·s, dans une cité hantée par les spectres de ses proches décédé·e·x·s. Revendiqué comme un film trans, Anhell69 succède au court-métrage Son of Sodom (2020), présenté à FILMAR en 2021. Projection du 23.11 suivie d'une discussion avec Dialogai.

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:45:00+01:00

23 novembre 2023, 20:30-21:45
26 novembre 2023, 20:00-21:15

