FILMAR 25e édition – La niña santa Cinémas du Grütli Genève, 22 novembre 2023, Genève.

La niña santa

Lucrecia Martel, Argentine/Espagne/Italie/Pays-Bas, 2003, fiction, 106’, vo st fr

Cannes 2004 – Compétition officielle

Amalia, une adolescente pieuse, vit avec sa mère dans un grand hôtel appartenant à sa famille. Éduquée dans un milieu très religieux, sa sexualité naissante coexiste avec sa foi. Suite à une agression, elle s’interroge sur ses désirs et ce qui les stimule. La niña santa évoque les premiers émois, les non-dits et le mal-être dans un puzzle étrange et captivant où chaque pièce trouve sa place.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T22:15:00+01:00

2023-11-26T16:15:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

©Lucrecia Martel, 2003