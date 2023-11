FILMAR 25e édition – Saudade Fez Morada Aqui Dentro Cinémas du Grütli Genève, 22 novembre 2023, Genève.

Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Haroldo Borges, Brésil, 2022, fiction, 107’, vo st fr

Mar del Plata 2022 – Quatre prix dont meilleur film

Bruno, 15 ans, a les yeux clairs et le regard pétillant. Il vit au centre du Brésil avec sa mère et son petit frère, et rêve de devenir illustrateur. Sa vie bascule lorsqu’on lui découvre une maladie oculaire dégénérative qui le rendra aveugle. Face à l’incertitude, il traverse les tumultes de l’adolescence. Cette fiction touchante, au style documentaire, est une métaphore de la politique brésilienne actuelle.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:47:00+01:00

2023-11-26T18:30:00+01:00 – 2023-11-26T20:17:00+01:00

©Haroldo Borges, 2022