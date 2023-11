FILMAR 25e édition – La hija de todas las rabias Cinémas du Grütli Genève, 21 novembre 2023, Genève.

La hija de todas las rabias

Laura Baumeister, Nicaragua, 2022, fiction, 91’, vo st fr/all

La Havane 2022 – Mention spéciale Prix Pangea

María, 11 ans, et sa mère Lilibeth vivent dans une baraque en tôle aux abords du lac Xolotlán non loin de La Chureca, la plus grande décharge à ciel ouvert du Nicaragua. Mère et fille entretiennent une relation intime et se débrouillent seules face à la précarité et aux violences. Alors que les tensions politiques liées aux ordures se multiplient, un drame contraint Lilibeth à se séparer de sa fille.

La séance du 21.11 est suivie d’une discussion avec AMCA.

La séance du 25.11 est suivie d’une discussion avec Eirene.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

2023-11-25T13:45:00+01:00 – 2023-11-25T15:45:00+01:00

©Laura Baumeister