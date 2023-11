FILMAR 25e édition – Table ronde | Le cinéma latino-américain Cinémas du Grütli Genève, 21 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Table ronde | Le cinéma latino-américain Mardi 21 novembre, 18h30 Cinémas du Grütli Gratuit

Le cinéma latino-américain :

Outil de militantisme et d’émancipation

L’histoire du cinéma en Amérique latine est intrinsèquement liée à l’engagement militant. Dès les années 1960, les idéologies révolutionnaires alimentent les créations des cinéastes, avec un regard critique et décolonial. À partir du documentaire Berta soy yo, qui suit la militante Berta Cáceres, cette table ronde questionnera l’héritage de ce cinéma engagé. Comment a-t-il été approprié par des groupes marginalisés ou invisibilisés ? Quel est son potentiel de sensibilisation et de mobilisation des publics ? En quoi permet-il de porter des causes à l’international ?

Intervenant·e·s :

Katia Lara, Réalisatrice, Berta soy yo

Karmen Ramírez Boscán, Activiste, dirigeante Wayú

Jorge Cadena, Modération, Programmateur de FILMAR et réalisateur

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T20:00:00+01:00

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T20:00:00+01:00

@FILMAR