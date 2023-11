FILMAR 25e édition – Llamadas desde Moscú Cinémas du Grütli Genève, 21 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Llamadas desde Moscú 21 – 23 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.-

Llamadas desde Moscú

Luis Alejandro Yero, Cuba/Allemagne/Norvège, 2023, doc, 65’, vo st fr

À l’aube de la guerre en Ukraine, quatre migrants cubains en transit se retrouvent coincés à Moscou. Ils tiennent entre leurs mains leur bien le plus précieux : leur téléphone portable. Le mal du pays et l’absence des proches se font ressentir par de longues attentes, des appels vidéo et des heures passées sur les réseaux sociaux. Ces plans fixes relatent avec délicatesse et esthétisme le récit de leurs parcours migratoires.

Séances du 22.11 et 23.11 en présence du réalisateur.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/llamadas-desde-moscu/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/llamadas-desde-moscu/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T16:15:00+01:00 – 2023-11-21T17:20:00+01:00

2023-11-23T18:15:00+01:00 – 2023-11-23T19:20:00+01:00

©Luis Alejandro Yero, 2023