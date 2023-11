FILMAR 25e édition – Lejos de casa Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Lejos de casa Cinémas du Grütli Genève, 20 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Lejos de casa 20 – 25 novembre Cinémas du Grütli Lejos de casa Carlos Hernández Vázquez, Mexique, 2022, doc, 80’, vo st fr

Des courses de petites voitures transformées en traversées de frontières fictives : les jeunes résident·e·s des refuges de Tijuana rêvent d’entrer aux États-Unis. Ayant laissé familles et ami·e·s aux quatre coins de l’Amérique latine, leur enfance est interrompue par l’attente longue et incertaine d’une réponse à leur demande d’asile. Une caméra à hauteur des protagonistes montrant leur lucidité encore innocente sur la réalité. *Projection du 21.11 suivie d’une discussion avec Casa Alianza Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/lejos-de-casa/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/lejos-de-casa/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

