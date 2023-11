FILMAR 25e édition – Estranho Caminho Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Estranho Caminho Cinémas du Grütli Genève, 20 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Estranho Caminho 20 – 26 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- Estranho Caminho Guto Parente, Brésil, 2023, fiction, 83’, vo st fr/angl

San Sebastián 2023 – Compétition Horizontes Latinos

David, un jeune cinéaste, retourne dans sa ville natale comme invité de festival, alors que la pandémie de COVID-19 commence à se propager au Brésil. Isolé et démuni face aux mesures sanitaires, il part à la recherche de son père, Geraldo, un drôle d’oiseau avec qui il a perdu contact. Ce rapprochement déclenche une série de phénomènes étranges. Guto Parente signe ici une petite perle qui mêle humour, fantastique et poésie. Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/estranho-caminho/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/estranho-caminho/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T16:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:23:00+01:00

©Guto Parente, 2023

