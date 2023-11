FILMAR 25e édition – La mujer salvaje Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – La mujer salvaje Cinémas du Grütli Genève, 19 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – La mujer salvaje 19 – 21 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- La mujer salvaje Alán González, Cuba, 2023, fiction, 93’, vo st fr

TIFF 2023 – Sélection Discovery

Dans La mujer salvaje, on suit, quasi en temps réel, Yolanda. Impliquée dans une violente agression après une fête, elle part à la recherche de son fils dans toute La Havane pour fuir la ville avec lui. En chemin, elle se confronte au jugement des autres sur son mode de vie et au sentiment de culpabilité inculqué aux mères. Alán González dresse le portrait d’une femme complexe, magnifiquement interprétée par Lola Amores. En présence de l’actrice Lola Amores. Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/la-mujer-salvaje/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/la-mujer-salvaje/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

