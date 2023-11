FILMAR 25e édition – Almamula Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Almamula Cinémas du Grütli Genève, 19 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Almamula 19 – 21 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- Almamula Juan Sebastián Torales, Argentine/France/Italie, 2023, fiction, 95’, vo st fr

Après avoir été victime d’une attaque homophobe, Nino, 12 ans, est contraint de déménager avec sa famille dans un petit village conservateur. Là-bas, il découvre la légende de l’Almamula, une créature vivant dans la forêt avoisinante qui punit quiconque commettrait un péché charnel. Doté d’une sublime photographie, Almamula nous plonge dans un univers sombre et fantastique où la frontière entre mythe et réalité se fissure. En présence du réalisateur.

La séance du 21.11 est suivie d'une discussion avec Le Refuge Genève.

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

19.11.2023, 21:00
21.11.2023, 18:30

©Juan Sebastián Torales, 2023

