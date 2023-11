FILMAR 25e édition – Transfariana Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Transfariana Cinémas du Grütli Genève, 19 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Transfariana 19 – 26 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- Transfariana Joris Lachaise, Colombie/France, 2023, doc, 100’, vo st fr

À la Picota, prison de haute sécurité de Bogota, le mariage d’un commandant des FARC avec une ex-travailleuse du sexe transgenre provoque le scandale. Ces « noces rebelles » sont une première rencontre entre deux luttes, qui petit à petit aboutira à un rapprochement entre les militant·e·x·s trans et les FARC. Une fresque historique émouvante, rythmée par les récents bouleversements politiques en Colombie. Séance du 24.11 suivie d’une discussion avec le CRAQ. Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/transfariana/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/transfariana/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:30:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

2023-11-26T18:15:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00 ©Joris Lachaise, 2023 Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Cinémas du Grütli Adresse Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Cinémas du Grütli Genève latitude longitude 46.201084;6.141722

Cinémas du Grütli Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/