Felipe Carmona, Chili/Brésil, 2022, fiction, 105’, vo st fr/angl

San Sebastián 2022 – Compétition WIP Latam

Cinq des pires tortionnaires de la dictature de Pinochet purgent une peine de plus de 800 ans dans une prison de luxe au pied des Andes. L’endroit dispose d’une piscine, de jardins et de volières. À l’annonce de leur transfert dans un autre établissement, ils feront tout leur possible pour rester sur place. Felipe Carmona propose un examen habile et alarmant des vestiges de la dictature basé sur des faits réels.

Séance du 26.11 en partenariat avec Chili Genève 1973 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:15:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

2023-11-26T13:45:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

©Felipe Carmona, 2022