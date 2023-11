FILMAR 25e édition – Salvador Allende Cinémas du Grütli Genève, 19 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Salvador Allende 19 et 26 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.-

Salvador Allende

Patricio Guzmán, Chili, 2004, doc, 104’, vo st all/fr

Salvador Allende a donné sa vie pour le Chili et reste une figure politique emblématique pour avoir accédé au pouvoir par la voie démocratique. Le film raconte la vie de ce révolutionnaire pacifique et sa mort retentissante. Avec des images d’archives et des interviews récentes, Guzmán raconte un homme fascinant et les obstacles sur sa route. Un homme qui, depuis 50 ans, demeure un modèle d’espoir pour croire en nos utopies.

Séance du 19.11 en partenariat avec Chili Genève 1973 2023

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/salvador-allende/ »}]

©Patricio Guzmán, 2004