FILMAR 25e édition – Puan Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève.

María Alché et Benjamín Naishtat, Argentine/Brésil/Allemagne/France/Italie, 2023, fiction, 109’, vo st fr/angl

San Sebastián 2023 -Concha de plata de la meilleure interprétation et Prix du jury du meilleur scénario

Marcelo est professeur de philosophie à l’Université de Buenos Aires. Lorsque son mentor décède, il espère reprendre sa chaire. Mais un autre candidat riche et charismatique, tout juste revenu d’Europe, convoite le poste. Puan raconte avec humour l’histoire d’un homme capable de répondre aux plus grands dilemmes moraux, qui se retrouve pourtant démuni face à un pathétique chaos politique et bureaucratique.

En présence de l’acteur Marcelo Subiotto.

©María Alché et Benjamín Naishtat, 2023