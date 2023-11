FILMAR 25e édition – El canto del Auricanturi Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – El canto del Auricanturi Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – El canto del Auricanturi 18 – 20 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- El canto del Auricanturi Camila Rodríguez Triana, Colombie/Argentine, 2023, fiction, 100’, vo st fr/angl

Rocío retourne dans sa ville natale pour retrouver sa mère Alba qui avait disparu pendant un conflit armé. Traumatisée, celle-ci a perdu l'usage de la parole. Malgré ce mutisme et la menace latente d'un retour à la violence dans la région, les deux femmes sont le reflet, dans leur intimité, de la puissance de l'amour maternel et de la résilience. Peu à peu, elles tissent ensemble l'espoir de nouvelles formes de vie.

En présence de la réalisatrice.

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:10:00+01:00

©Camila Rodríguez Triana, 2023

