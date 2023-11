FILMAR 25e édition – Vento na Fronteira Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Vento na Fronteira 18 et 19 novembre Cinémas du Grütli

Vento na Fronteira

Marina Weis et Laura Faerman, Brésil, 2022, doc, 77’, vo st fr

Ce documentaire suit la trajectoire de deux femmes que tout oppose dans un conflit terrien au Brésil. D’un côté, Alenir Aquino, membre de la communauté Guarani-Kaiowá, lutte pour récupérer les terres de ses ancêtres. En face, Luana Ruiz, avocate et héritière autoproclamée du territoire disputé, vit d’une agro-industrie en pleine expansion soutenue par le gouvernement. Un combat inégal sur fond de violences et de spiritualité.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T19:50:00+01:00

2023-11-19T20:45:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00

©Marina Weis et Laura Faerman