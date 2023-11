FILMAR 25e édition – El Eco Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève.

El Eco

Tatiana Huezo, Mexique/Allemagne, 2023, doc, 102’, vo st fr

Berlinale 2023 – Prix du meilleur documentaire et de la meilleure réalisation

À El Eco, village reculé du centre du Mexique, la vie se réduit à l’essentiel face à une nature aussi bienveillante que menaçante. Des mères et des filles rêvent d’émancipation en prenant soin de leur foyer, des personnes âgées, de leurs terres et des animaux. Rendant grâce à la nature et à l’enfance, Tatiana Huezo dessine une œuvre fascinante d’une cinématographie à couper le souffle.

La séance du 19.11 est en partenariat avec le BPEV.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

2023-11-18T18:15:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-25T16:15:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

©Tatiana Huezo