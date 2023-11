FILMAR 25e édition – No voy a pedirle a nadie que me crea Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – No voy a pedirle a nadie que me crea Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – No voy a pedirle a nadie que me crea 18 – 20 novembre Cinémas du Grütli No voy a pedirle a nadie que me crea Fernando Frías de la Parra, Mexique/Espagne, 2023, fiction, 120’, vo st fr

No voy a pedirle a nadie que me crea est l'adaptation d'un livre éponyme de Juan Pablo Villalobos. Dans ce récit autobiographique, un écrivain mexicain interprété par Darío Yazbek obtient une bourse pour étudier la littérature à Barcelone avec sa fiancée. Rien ne se passe comme prévu après un coup de fil de son cousin. Un film délirant qui aborde la corruption et l'immigration avec une acidité libératrice. En présence du réalisateur.

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00

2023-11-20T18:15:00+01:00 – 2023-11-20T20:45:00+01:00 ©Fernando Frías de la Parra Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Cinémas du Grütli Adresse Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Cinémas du Grütli Genève latitude longitude 46.201084;6.141722

