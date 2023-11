FILMAR 25e édition – Los de abajo Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Los de abajo Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Los de abajo 18 et 26 novembre Cinémas du Grütli Los de abajo Alejandro Quiroga, Bolivie/Argentine/Brésil/Colombie, 2022, fiction, 83’, vo st fr

Parrainé par la Fondation Patiño Depuis que l’eau irriguant les terres de sa famille a été détournée pour les projets agricoles de « ceux d’en haut », Gregorio est confronté à la sécheresse qui décime ses cultures et son bétail. Il s’engage en solitaire à faire valoir ses droits, face à l’indifférence des voisin·e·s et à la corruption des élites. Dans un paysage de western, Los de abajo propose une sublime métaphore géographique de l’inégalité. Projection du 22.11 en présence du réalisateur. Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/los-de-abajo/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/los-de-abajo/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:45:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

