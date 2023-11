FILMAR 25e édition – Otro sol Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Otro sol 18 et 22 novembre Cinémas du Grütli

Otro sol

Francisco Rodríguez Teare, Chili/Belgique/France, 2023, doc, 86’, vo st fr

Otro sol crée, tout en l’investiguant, la légende d’Alberto Cándia : un voleur chilien qui aurait dérobé des trésors antiques dans la cathédrale de Cadix en Espagne. Récits et témoignages sont collectés à travers deux territoires reliés par l’histoire coloniale : le désert d’Atacama au Chili et le Sud de l’Espagne. Un film doux qui navigue entre les frontières du vrai et du faux, du mythe et de la réalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:15:00+01:00 – 2023-11-18T17:45:00+01:00

2023-11-22T20:15:00+01:00 – 2023-11-22T21:45:00+01:00

©Francisco Rodríguez Teare