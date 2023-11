FILMAR 25e édition – Barravento Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Barravento Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Barravento 18 – 26 novembre Cinémas du Grütli 16.-/12.- Barravento Glauber Rocha, Brésil, 1962, fiction, 81’, vo st fr

Cannes 1969 – Quinzaine des cinéastes

Cannes 1969 – Quinzaine des cinéastes

Firmino revient dans son village de pêcheur·se·s du littoral de Bahia après un séjour en ville. Inspiré par de nouvelles idées, il méprise les rites du candomblé et dénonce les traditions locales qu'il juge oppressives. Film fondateur du Cinema Novo, ce premier long-métrage de Glauber Rocha aux images sublimes est à la fois une dénonciation sociale de l'exploitation subie par les pêcheur·se·s afrobrésilien·ne·s et un hymne à leur culture.

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:25:00+01:00

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève
Genève

