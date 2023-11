FILMAR 25e édition – Heroico Cinémas du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Heroico Cinémas du Grütli Genève, 18 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Heroico 18 – 25 novembre Cinémas du Grütli Heroico David Zonana, Mexique/Suède, 2023, fiction, 88’, vo st fr

Sundance 2023 – Compétition World Cinema

Luis, un jeune homme d'origine indigène, s'enrôle dans l'armée comme cadet d'infanterie pour subvenir aux besoins de sa mère. À l'école militaire, il va découvrir un système de hiérarchie brutale qui le changera pour toujours. Cette fiction montre avec force les dérives du patriotisme et de la masculinité toxique, ainsi que les vices de l'effet de groupe, dans le décor néo-aztèque impressionnant du Heroico Colegio Militar.

Cinémas du Grütli
Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

2023-11-18T13:45:00+01:00 – 2023-11-18T15:15:00+01:00

2023-11-18T13:45:00+01:00 – 2023-11-18T15:15:00+01:00
2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

