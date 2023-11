LES SŒURS LUMIÈRE : LES ANNÉES SUPER 8 D’ANNIE ERNAUX / DAVID ERNAUX-BRIOT Cinémas du Grütli Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Le film est un montage réalisé à partir d’images provenant de films de famille avec une caméra Super 8 durant la décennie qui suit 1968. À travers ces images intimes et familiales, Annie Ernaux étend son regard et ses impressions sur les enjeux d’une époque et d’une classe sociale, mais aussi sur sa condition de femme et d’écrivaine. Un récit croisé entre le personnel et le social, le privé et le politique, qui a toujours fait la force de l’œuvre d’Annie Ernaux.

Fanny Cardin est agrégée de lettres modernes et doctorante en lettres et cinéma à l’Université Paris Cité, elle s’intéresse aux questions de genre et aux théories féministes ainsi qu’aux écritures autobiographiques et aux mises en scène du « moi » dans la littérature et les arts. Elle consacre sa thèse aux représentations du quotidien dans les œuvres de l’écrivaine Annie Ernaux et de la cinéaste Chantal Akerman.

Elle viendra présenter le film et répondra aux questions à l’issue de la projection.

En partenariat avec Les sœurs Lumière et avec le soutien du Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV).

