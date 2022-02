CINÉMARINE « LE CERCLE DES VOYAGEURS » : Californie, sur la route du mythe Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Finistère

CINÉMARINE « LE CERCLE DES VOYAGEURS » : Californie, sur la route du mythe Bénodet, 28 février 2022, Bénodet. CINÉMARINE « LE CERCLE DES VOYAGEURS » : Californie, sur la route du mythe Rue du Trez Corniche de la Plage Bénodet

2022-02-28 15:00:00 – 2022-02-28 16:30:00 Rue du Trez Corniche de la Plage

Bénodet Finistère Bénodet Remontez aux sources mêmes du mythe américain en explorant l’État emblématique de la Californie. Du charme envoûtant de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable vallée glaciaire du Yosemite, des gigantesques séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des vestiges de la ruée vers l’or et des villes fantômes à Hollywood…Tout est spectaculaire, tout est pictural, tout est enivrant ! Tous les ingrédients sont réunis à travers l’œil d’Éric Courtade pour nous téléporter en « Californie, sur la route du mythe… ». Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même du rêve américain !

Durée : 1h30

Réalisateur : Eric COURTADE Rue du Trez Corniche de la Plage Bénodet

