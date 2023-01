Cinémarcilly : « La Malédiction des Dunois » Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Marcilly-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

Marcilly-en-Villette

Cinémarcilly : « La Malédiction des Dunois » Marcilly-en-Villette, 4 février 2023, Marcilly-en-Villette OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Marcilly-en-Villette. Cinémarcilly : « La Malédiction des Dunois » Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette Loiret

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04 22:00:00 Marcilly-en-Villette

Loiret Marcilly-en-Villette 5 EUR 5 L’Association Cinémarcilly vous propose le samedi 04 février 2022 à 20h30 la projection du film « La Malédiction des Dunois » à la Salle Chantaloup de Marcilly-en-Villette. Ce film est une comédie policière humoristique tournée à Beaugency, Cléry-Saint-André et Orléans par Patrice Blanchard, un réalisateur balgentien , avec des acteurs locaux… Bref un produit local à consommer sans modération ! L’Association Cinémarcilly vous propose le samedi 04 février 2022 à 20h30 la projection du film « La Malédiction des Dunois » à la Salle Chantaloup de Marcilly-en-Villette. cinemarcilly@laposte.net +33 6 84 35 09 38 Cinémarcilly

Marcilly-en-Villette

dernière mise à jour : 2023-01-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Marcilly-en-Villette Autres Lieu Marcilly-en-Villette Adresse Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette Loiret OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Ville Marcilly-en-Villette OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Marcilly-en-Villette lieuville Marcilly-en-Villette Departement Loiret

Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Marcilly-en-Villette Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilly-en-villette-ot-la-ferte-saint-aubin-marcilly-en-villette/

Cinémarcilly : « La Malédiction des Dunois » Marcilly-en-Villette 2023-02-04 was last modified: by Cinémarcilly : « La Malédiction des Dunois » Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette 4 février 2023 Loiret Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Loiret OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette Loiret

Marcilly-en-Villette OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Marcilly-en-Villette Loiret