2022-07-20 19:00:00 – 2022-07-20 Maison des Roches Espace d’Art Contemporain Les Roches

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire On vous propose de fermer les yeux pour prendre le temps d’une écoute, celles de créations sonotes poétiques, expérimentales … Suivies de discussions autour d’un verre. contact@eaclesroches.com +33 4 71 59 26 68 http://www.eaclesroches.com/ Maison des Roches Espace d’Art Contemporain Les Roches Le Chambon-sur-Lignon

