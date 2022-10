Cinémanimé : La Revanche des Humanoïdes Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-19 – 2023-05-19

Ouverture du festival Cinémanimé



15h : atelier Grattage de pellicule

L’atelier de grattage de pellicule, c’est avant tout du dessin animé. Une autre méthode qui consiste à se servir d’un support, un film sur pellicule 35 mm ou 16 mm, sur lequel on va venir dessiner sur des images préexistantes. Les participants pourront laisser libre cours à leur créativité en enlevant de la matière directement sur la pellicule.

2 € sur inscription à mediation@cesar-varietes.com



16h : projection de « La Revanche des Humanoïdes »

De Albert Barillé [1983, 1h39, dès 5 ans]

Sur le chemin du retour d’une mission de routine, Pierrot, Psi et leur robot Métro assistent à un étrange phénomène dans l’espace : de gigantesques vaisseaux s’assemblent afin de réaliser des exercices de tir. La puissance déployée est gigantesque ! Mais lorsque nos héros décident d’en rendre compte à la confédération d’Oméga, leur vaisseau est pris dans une turbulence. Ils échouent alors sur une planète hostile. Psi est capturée par des humanoïdes tandis que Pierrot est sauvé par un groupe d’hommes qui vit secrètement dans les montagnes…



Le Festival Cinémanimé a lieu du 19 octobre au 15 novembre dans une trentaine de cinéma de La Région Sud. Ouverture du festival Cinémanimé avec la projection de La Revanche des Humanoïdes précédé d'un atelier.

