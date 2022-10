CinémAnimé – 23e édition Marseille, 19 octobre 2022, Marseille.

CinémAnimé – 23e édition

Cinémas participants à l’opération Marseille 13055

2022-10-19 – 2022-11-15

Marseille

13055

Marseille

Du cinéma d’animation pour petits et grands, avec :

des avant-premières

des rencontres

et des ateliers



Dans une trentaine de cinémas de la région Sud.



Les avant-premières sur Marseille



• Interdit aux chiens et aux italiens

D’Alain Ughetto [France – Italie – Suisse, Gebeka Films, 1h10, à partir de 10 ans]

Accompagné de rencontre avec le réalisateur Alain Ughetto

Vendredi 14 octobre, 20h30 : L’Alhambra



• Un Hérisson dans la neige

Programme de 3 courts-métrages [France – Belgique, Cinéma Public Films, 39 mn, à partir de 3 ans]

Mardi 25 octobre, 10h30 : L’Alhambra



• Goodbye

De Ishizuka Atsuko [Japon, Eurozom, 1h35]

Vendredi 28 octobre, 14h30 : L’Alhambra



• Vive le vent

Programme de 5 courts métrages

[France, Les films du Préau, 40 mn, à partir de 4 ans]

Mercredi 2 novembre, 10h30 : L’Alhambra



• Ernest et Célestine, le voyage en Charibie

De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger [France, Studio Canal, 1h30]

– Vendredi 4 novembre, 14h30 : L’Alhambra

– Dimanche 6 novembre,15h30 Les Variétés





La Programmation

A voir et à revoir

• « Flee » de Jonas Poher Rasmussen

• « Grosses colères et fantaisies » de Jonas Poher Rasmussen

• « Le chameau et le meunier » – Programme de 3 courts métrages

• « Le petit Nicolas, qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? » d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

• « Le Pharaon, le sauvage et la princesse » de Michel Ocelot

• « La revanche des humanoïdes » de Albert Barillé

• « Les secrets de mon père » de Véra Belmont

• « Superasticot » – Programme de 4 courts métrages

• « Le tigre qui s’invita pour le thé » – Programme de 4 courts métrages

• « Yuku et la fleur de l’Himalaya » d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin

Le festival d’animation dans les salles du réseau des Écrans du Sud.

Marseille

