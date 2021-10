Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Cinémaniacs | GRAVE Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cinémaniacs | GRAVE Le Diapason – Université de Rennes 1, 26 octobre 2021, Rennes. Cinémaniacs | GRAVE

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mardi 26 octobre à 20:15

— GRAVE Un film réalisé par Julia Ducournau – diffusé en Blu-Ray Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. ► Mardi 26 octobre à 20h15 Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance) Un film réalisé par Julia Ducournau – diffusé en Blu-Ray Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T20:15:00 2021-10-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes